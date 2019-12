La noche era el universo de los bichos, del rocío de los árboles y de la oscuridad del camino. Yo salía a la ruta y pedaleaba seis kilómetros bajo la luna. Cuando escuchaba que venía un camión brasilero, de los que ahorran peajes yendo por esa ruta, yo me tiraba a la banquina de tierra y dejaba de pedalear porque no había luces y no podía esquivar los pozos. Después volvía al asfalto, donde cada tanto se veía una víbora aplastada, o un perro, o una rana. La ruta estaba construida sobre un terraplén, de manera que a los dos lados se formaban lagunas, todo a lo largo del terraplén. Durante los seis kilómetros, el sonido de las ranas me acompañaba. Era la voz de un montón de pequeñas ranas que se apropiaba de los sueños de todos, amplificada y aunada en una sola vibración que llamaba a no sé qué necesidad biológica o mística de la noche. Yo seguía pedaleando y me parecía que la fuerza que mis piernas ejercían sobre el asfalto hacía rodar al mundo.