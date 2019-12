- En parte. En ese caso, ella está alarmada por la cantidad de notas que recibe en el cuaderno de comunicaciones de su hijo. Detecta cierto regodeo de la profesora en escribir manualmente las notas, en amonestarlo de esa forma y no de otra, y también cierto pavoneo de la escuela acerca de la sacralidad de su institución, de la protección de los niños y demás. Coincido con ella, porque fui docente, en que la escuela está o debería estar en un proceso de transformación del cual prefiere desoír casi todo. Entre otras cosas, que la relación con el lenguaje escrito es muy distinta a la que era años atrás. Poco tengo para decir sobre esa transformación y mucho menos sobre sus soluciones. Sí me sirve esa idea, obviamente, para metaforizar alguna cuestión vinculada a la literatura, porque la transformación es expansiva en términos culturales. El personaje mira también de reojo la vocación de escritor de su marido, cuyos resultados en materia de éxitos no serían los más auspiciosos, no solo para vivir de ello sino ni siquiera para obtener el prestigio que, suponemos, la actividad tenía en otras épocas. Parece un fenómeno curioso: menos lectores hay, más escritores aparecen. La imagen del escritor, de la literatura, se devalúa por falta de demanda o exceso de oferta, quién sabe.