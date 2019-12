Entonces imagino esta secuencia aleatoria para el próximo verano: atardecer en la playa, el mar cerca, pies descalzos de chicas y chicos bailan sobre la arena, miradas se cruzan en clave sensual, potenciales historias de amor latiendo mientras suena un track mid-tempo envolvente de Club Cairo. Claro, podría sonar cualquier otra cosa, pero la propuesta de este flamante trío formado por Ezequiel Silvapobas (ex Animales Superforros), Juan Tortarolo y Nicolás Monoto Grimaldi (ex Miranda!) sincroniza a la perfección con el signo musical de hoy, donde la impronta latina es un éxito masivo mundial: no lo afirman los científicos de Massachusetts, tampoco lo infiero yo, sino la cantidad de reproducciones en las plataformas de streaming a nivel global.