Cargada de preguntas me acerqué al departamento de la calle Viamonte. La entrada señorial del edificio Tudor me intimidó un poco, pero apenas Lyl abrió la puerta me encontré con el afecto de su sonrisa. Me recibió como si me conociera. Seguro exageró cuando me dijo que sí, que efectivamente sabía quién era yo, que seguía mis críticas con interés. De cualquier modo, a mi vanidad no le molestó esa desmesura. Más tarde descubrí que este rasgo —que siempre me resulta excesivo— es un arma extraordinaria que Lyl utiliza en sus clases, una herramienta que le permite colocar a cada alumno en el lugar de personalidad única e irreemplazable, hacerle sentir que su compromiso con la música no es solo importante para él, sino que lo trasciende.