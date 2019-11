Por supuesto, en esos momentos no podía pensar en escribir, porque de hecho no podía pensar en nada. Estaba demasiado ocupado en no morirme y esa actividad me dejaba completamente exhausto. Recién pude hacerlo un año y medio después, cuando el magma decidió entrar en erupción. Un día me senté frente a la notebook y supe que había llegado el momento. Escribí esa línea que reproduje antes y continué sin saber muy bien adónde me llevaría la escritura.