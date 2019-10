“La idea era poder acompañar desde la imagen la energía del tema y de Juana, que por primera vez mostraba un costado más punk y gritón. Me encantó la idea. Trabaje con acrílicos, lápices y crayones improvisando sobre cada parte por pasadas de color, como en la serigrafía. Es decir, primero animaba en azul una pasada, después le sumaba una nueva capa en rojo que conviva con la primera y así se iba armando. Algunas partes las animé a un tamaño súper pequeño. Al tamaño de un dedo. Fue un experimento que disfruté mucho. Porque a esa escala uno no tiene tanto control sobre lo que pasa y a veces suceden cosas inesperadas. Por ejemplo, al escanear todo se podía ver la textura del papel y otras suciedades que le daban un ruido que me hizo acordar al ruido del film”, explica Zaballa sobre el proceso de realización.