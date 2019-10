Hace algunos años fui a una fiesta que resultó ser bastante ecléctica, pero lo asimilé tarde. Porque al principio en su pista retumbaban los géneros más duros de la música electrónica (EBM, new beat y dubstep) y por momentos hasta me hizo acordar a El Panteón o a los after de K2, míticos reductos de aceleración vampírica durante los 90.