A mediados de mayo, cuando la Feria del Libro estaba concluyendo, representantes de las librerías argentinas dieron una conferencia de prensa donde reclamaron lo que para ellos es una injusticia: en la Ley de Presupuesto 2019 no fueron incluidas dentro del beneficio de exención del IVA. En el artículo 93 de dicha ley, se detalla a quiénes se les devuelve el IVA, ya que escribir, editar y vender libros se consideran actividades culturales y no meramente un intercambio comercial. Pero en dicho artículo, la palabra librería no aparece. Es decir: quedaron excluidas.