-Algunos pocos ya sabían pero muchos se enteraron con la obra, me abrazaban y me decían “qué valiente”. No me siento particularmente valiente, no podía dejar de hacerlo. Son crímenes contra la humanidad entera, no puede haber grises. Aunque estemos en democracia hace tiempo, se siguen repitiendo las mismas cosas, es el mismo adoctrinamiento. Esa canción del principio, la marchita esa, no es de aquella época sino de ahora, lo sé por alguien que pasó por ahí. Por eso hacemos esta obra, mi público son los jóvenes, queremos hacerla en escuelas y centros culturales. Después de Espacio Urbano, donde terminamos este mes, vamos a estar muy pronto en el Centro cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA. Es lo que yo puedo hacer. Mi obra no va a cambiar al mundo pero puede ayudar a algún chico con familiares militares, no sé, pienso en ellos, eso es lo que más me importa.