Por último habló Hinde Pomeraniec, editora de Infobae Cultura y autora además de la contratapa del libro. “Me gusta cómo escribe y lo que dice pero además me gusta mucho que sea una de mis amigas la mujer que se anima a discutir algunos mandatos feministas sin salirse del plato, o mejor, sin permitir que la echen del plato que fabricamos entre todas. Me parece valiente pero sobre todo me parece envidiable el modo en que Mercedes percibió que ya era hora de hacer públicas las diferencias entre las que venimos pidiendo justicia para las mujeres, diferencias que, aunque no son nuevas, recién ahora pueden debatirse sin que se caiga una construcción delicada y que costó mucho levantar ni poner en riesgo lo que ella llama “la revolución en marcha”, dijo.