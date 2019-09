2.

"Ezequiel mira el mundo como si el tiempo no existiera, o para ser más precisos, como si pudiera advertir el efecto del tiempo en las cosas. Porque si bien se detiene en las apariencias sensibles, no se conforma con develar las estructuras, los patrones de lo real, su mirada inquisidora va por más. Como si lo que no estuviera en la forma no vaya a estar en ninguna otra parte. En ese sentido, él practica un realismo furioso, que no niega las cuestiones metafísicas, porque está claro que en esos seres, animados e inanimados, habita una fuerza que avanza serena e implacable en el recorrido mostruoso de sus formas. Hay algo, seguro. Qué es, no sabemos.", explica Marcelo Sanchez Dansey en el texto curatorial de la muestra.