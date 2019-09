– Nunca me vi reflejado en una escena. No por que fuera raro o atípico. Capaz cuando arrancamos a tocar con Falsos Profetas había una camada de bandas que iban para el mismo lado o compartían cierta búsqueda artística como Me darás mil hijos, Pequeña orquesta reincidente, o artistas que compartíamos escenario como Palo Pandolfo o Manuel Moretti. Esa identificación se da en la manera en que se trabaja la canción con la que me siento identificado pero nunca me consideré parte de una movida, no porque no quisiera sino porque no sé como se arman las movidas. Si me parece que hay una escuela de la emoción cotidiana real que es con la que más me siento identificado. No soy muy festivalero, me parece una locura esos espacios que ofrecen ver 90 bandas en dos días. No es algo que disfrutaría, prefiero los lugares más chicos, íntimos como los bares que suenen bien. A esta altura del partido busco lugares donde el trato sea bueno, la gente sea amable, haya piano acústico y eso ya es algo que limita mucho, por esa razón soy de repetir lugares. Priorizo la salud y paz mental de quienes vienen a ver el show, estar cómodo en el escenario con gente que le gusta lo que hace a estar a las corridas en un lugar donde la sala se asemeja a la caja de un supermercado.