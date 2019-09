-Más que una entrevista en particular recuerdo momentos, como el del escritor chileno Hernán Rivera Letelier que luego de recibir el Premio Nacional de Literatura llegó a su casa y su hijo lo retó porque no fue a comprar el pan. Esto me dio la idea de lo que debe ser nuestro trabajo, el reconocimiento, la humildad, el saber escuchar son parte de un todo. Olga Orozco y su amor por los gatos que andaban de aquí para allá en su casa; el poeta asturiano Angel González siempre con el proyecto de un nuevo libro entre manos. Y la artista plástica Mirta Satz sobreviviente del atentado a la AMIA. Su apego a la vida la llevó a construir un Centro Cultural en Parque Patricios, el frente de la casa tiene las sonrisas de Carlos Gardel hechos por sus alumnos y vecinos del barrio.