Llego al restaurante de la esquina. La mesa donde suelo sentarme está ocupada por una mujer que mira fijo hacia la calle con ojos que parecen dos heridas a medio cicatrizar, habla por teléfono y prueba de mala gana un helado de chocolate. La observo. Tiene aproximadamente cuarenta años, el pelo revuelto, cara de no haber dormido. Todavía ignoro que se va a llamar Luciana y será la protagonista de Playa de barro. Y si todavía lo ignoro es porque tengo que corregir galeras. Me cansan las galeras, quieren decir que la novela está terminada y me toca superar el vacío hasta que aparezca una idea que me permita pasar a otra novela. A otra cosa, mariposa. ¿De qué se va a tratar? No planifico. No armo esquemas, escribo algo durante la noche y cuando lo leo a la mañana me sorprendo: ¿qué le pasó a la protagonista?, ¿cómo fue a parar al Delta del Paraná si vivía en Vicente López? Todavía no descubrí que la mujer que está sentada frente a mí revolviendo un helado derretido, es Luciana. No lo sé hasta que la escucho gritar en el teléfono: "Cuidado con lo que vas a decir…yo no soy tu minita de veinticinco". Escribo la frase, me apodero indebidamente de la angustia de su voz. Corroboro que los paraguas son objetos olvidables que enseguida dejan de interesarme. Tengo resuelto el tema de la próxima novela.