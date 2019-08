El martes 30 de julio, Barenboim dialogó con Roni Mann y el palestino Sa'ed Atshan (especialista en antropología de la política, estudios de paz y conflicto y de género y sexualidad) acerca del pasado, presente y futuro del conflicto entre judíos y palestinos. Al respecto, Barenboim destacó: "No es un conflicto entre dos naciones que no están de acuerdo sobre sus fronteras, o sobre el petróleo, el agua y otras cosas. Aquí no tenemos dos naciones. Tenemos dos pueblos que están profundamente convencidos de tener el derecho de vivir sobre el mismo pequeño pedazo de tierra, preferentemente, sin el otro. Por eso, este conflicto no se puede resolver militar ni políticamente. Sólo se puede resolver si hay una forma de que ambos pueblos acepten y respeten la existencia del otro".