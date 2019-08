-Creo que hay una tensión entre comprensión y no comprensión, entre entendimiento y no entendimiento. Su productividad está puesta en ese doble juego de poder captar los sentidos y a su vez de no poder captarlo todo… él también se detiene en esa imposibilidad de captar los sentidos. Eso ya se ve desde sus primeros escritos, cuando a los 16 años se dice en "años de formación", el primer tomo de Los diarios de Emilio Renzi, que se pasa el día armando frases. Eso muestra cómo Piglia está permanentemente pensando en procedimientos narrativos.