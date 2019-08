Volviendo a la situación económica, para Tabarosky no hay muchas vueltas: "Este es el peor año desde que soy editor, hace casi 15 años. No tengo muchas expectativas para los próximos meses, y tal vez por más tiempo inclusive. No obstante, el futuro bien inmediato es la FED: en los años anteriores hubo un público masivo que buscaba buenos libros, esperemos que este año se repita". Frente a la crisis económica, la Feria de Editores crece en visitantes, en editoriales, en actividades, y demuestra, una vez más, que la literatura es como esas piedras enormes en la orilla del mar que resisten los embates de las mareas más asesinas. Ahí está la literatura: sucia, desgastada, pero con una firmeza envidiable, secándose al sol.