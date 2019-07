No soy de la clase de escritores que se sientan a investigar para escribir acerca de un tema. Dejo argumentos, circunstancias e información para que se vayan completando en los azares de la escritura. Demasiada información me aparta de la posibilidad de escribir sobre algo; demasiado poca me desalienta. Y por supuesto, no sé nada de astronomía y la sola idea de meterme a investigar acerca de cuestiones científicas le quitaba todo encanto a la idea de contar o fantasear una vida dedicada al saber y a la fiestonga. Pero un día, después de comprar y leer un par de libros sobre don Tycho, tomé la decisión y me senté frente a la computadora.