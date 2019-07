Una obra que habla de la unión, del respeto por el otro, la solidaridad y la buena convivencia en comunidad. De eso se trata Saltimbanquis, que cuenta las aventuras de cuatro animales que fueron explotados por sus amos y deciden huir hacia la ciudad para probar suerte como banda musical. La historia es así: El Burro, que representa a los intelectuales, harto de cargar leña sin recibir ni la mínima atención, escapa de su patrón. En el camino se encontrará con El Perro, quien perdió el olfato y siente que no sirve para guardián ya que nació sólo para trabajar como "amigo". Por eso se escapó de su amo, pero no aprende a valerse por sí mismo sin acatar órdenes. Ambos se topan con La Gallina, representante de los trabajadores, quien huyó de la granja en la que vivía cuando no pudo poner más huevos y escuchó que se serviría para el puchero. Por último, se une a ellos La Gata, símbolo de los artistas, que vivía encerrada en un departamento, sola todo el día. Los cuatro sueñan con una ciudad ideal, pero no saben exactamente con qué se encontrarán. La meta podría ser armar un grupo musical, pero tal vez sólo alcance con formar una sociedad donde todos sean una pieza fundamental. Aunque ellos saben que deberán tener cuidado porque los amos siempre vuelven.