—La idea es un poco cristalizar la idea de "ciudadanos del mundo", que tanto me atrae, de una cultura tan potente que se lleva a todas partes. El gobierno chino tiene una política fuerte de ultramar y aún así me gusta la idea de que tanto allá como acá se reproduce una misma forma de vida. Me atraían esos patrones similares y era interesante la idea de no frontera, pero sí de una cultura trashumante que, visualmente, puede confundir y no importa dónde está sucediendo determinada situación, puede ser en Once o en Hangzhou.