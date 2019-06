Gastón Levin me escribió preguntando si tenía alguna novela inédita. Le pasé mi manuscrito con poca fe y un millón de aclaraciones, como atolondradas notas al pie de un chateo. Unos meses después, lo imprimió y se lo olvidó en un taxi. Pensé que ese podía ser un destino profético, no como cuando J.K. Rowling olvidó Harry Potter en una cafetería, sino como cuando yo estoy destinada al fracaso. Unos días más tarde me llamó, sin saber que odio las llamadas, sobre todo si auguran malas noticias. Entonces me contó que se sentó en un café a hojear mi novela desde la computadora. Se quedó en el mismo café hasta que terminó de leerla. Sin moverse. Me dijo que era la novela que hacía años estaba esperando. Cambió mi opinión sobre las llamadas telefónicas. Bueno, en realidad, no.