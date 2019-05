– En los cuentos de este libro hay varios personajes inmigrantes o atravesados de alguna manera por la experiencia o la sensación de ser de otro lugar. No es que me interese específicamente el tema de ser un inmigrante y me haya propuesto escribir sobre eso, sino que siempre me acerqué naturalmente a personas de otros lugares porque me daba curiosidad conocer sus culturas. Algunas de estas personas me marcaron, me despertaron el deseo de saber más. Y lo que fui descubriendo a través de esas amistades y búsquedas quedó plasmado en el libro.