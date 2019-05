-Para mí era importante ese tema. Creo que la forma en que se procesa el duelo en general no es tan consciente, sino que es algo que se va macerando de a poco y parte de ese proceso se da mucho en el mundo de los sueños, como que hay algo que aparece ahí que todavía no se volvió consciente pero que está. Me interesaba explorar el mundo de los sueños no desde el lugar clásico, como un lugar raro o fantástico, porque en mi experiencia los sueños se parecen mucho a la realidad, solo que tienen algo corrido, y esa fue la forma que elegí para retratarlos en la película.