Hincha de Racing, José Froilán Gonzalez -llamado así en homenaje al mítico corredor de Fórmula 1 nacido en Arrecifes- reconoce que sólo se queda quieto sin armar bombos cuando se pone a ver un partido de fútbol, pasión que recién descubrió a los 27 años. "Yo soy lo que soy debido a la crianza que hemos tenido: trabajar para vivir, para poder comer, muy apegados al trabajo, así también el haber hecho la colimba me ha enseñado lo que es el bien y lo que es el mal, me contó una vez. "He juntado desperdicios para los chanchos, he pescado y he vivido de eso, nunca hemos bajado los brazos, nunca hemos vivido de la dádiva; pescábamos toda la noche y volvíamos a la casa al medio día y mi madre caminaba nueve kilómetros llevando el pescado para vender y así fue nuestra vida hasta que nos empezamos a dedicar a los bombos".