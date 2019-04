-¿Cómo fue la experiencia de dirigir a personas que no son actores profesionales?

-Me sentí más cómodo trabajando de esa manera porque ya había estado en proyectos con no actores. Me interesaba mucho la instancia de ir gestando los personajes de la película mediante la observación de los ensayos e ir encontrando ciertos matices para que dieran la mayor sensación de realidad posible. Las personalidades de las chicas están copiadas casi íntegramente de la vida real. Eso le dio mucha naturalidad. Me tiré a la pileta de trabajar con ellas que encima tenían muchas ganas de participar. De todos modos, también cuenta con profesionales como es el caso de Manuel Vignau, que tiene mucha trayectoria en cine. Los ensayos con él fueron más breves, a partir de algunos diálogos o lecturas de guión. Fue algo distinto, ni mejor ni peor.