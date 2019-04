En Miami conocimos gente allá muy similar a Silvana. Ella tiene las mismas costumbres de acá, tiene toda una búsqueda de replicar la vida que llevaba acá en el otro lugar. Es como una negación del propio exilio, además de no estar los afectos ni las amistades, es una persona que está muy sola, y así están muchas personas que se fueron. Vive una comunidad de gente argentina, no se relaciona mucho con los norteamericanos. ¡Hasta lo del idioma! Ella no lo maneja tan bien y hace dieciséis años que vive allá, como una negación, a pesar que ella dice que es americana y demás, no sé, hasta qué punto ésto es así.