Sigue en la experiencia un pasaje en penumbras por el llamado Gran Hall, el único espacio del Palacio Errázuriz que tiene doble altura, bordeado por una circulación que pone en evidencia los casetones de vidrio y madera del cielorraso, de donde penden cinco arañas flamencas. Sin embargo, casi no se ven, la atención cambia de tiempo: ahora es la Playa de Crisálidas, donde brillan cuerpos blancos, cuya trama remite a membranas blandas, como de estructuras celulares y su forma al oculto interno, lo que no se ve si no es con microscopio o, tal vez, en el fondo del mar.