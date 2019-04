—Hay muchas películas argentinas que son comedias, pero creo que muchas veces se les exige que no sean solo comedias. Hay un montón de películas que no son consideradas comedias pero que tienen mucho de comedia. Creo que es un género que hay que seguir explorando. La argentina es muy joven todavía en cuanto a cantidad, es como si estuviera siempre raquítica, a punto de desaparecer: se produce lo que se puede y hay problemas de exhibición. Pero sí, me parece que la comedia tiene mucho para hacer. Le veo futuro. Puedo decir que Badur Hogar es la primera comedia salteña y eso para mí tiene un doble aporte: a la cinematografía salteña y a la nacional, porque que haya una comedia enteramente filmada en una ciudad no es Buenos Aires me parece que está bueno.