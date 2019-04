-Trabajar con la familia tenía cosas extraordinarias en las que podés ir a lugares mucho más profundos porque los conocés y podés meter la mano ahí y otros momentos en los cuales que se rebelan impunemente. Creí que iba a ser más fácil que La Noche y fue mucho más difícil. Ya dirigir gente que no son actores es un desafío enorme, que es lo que a mi me interesa y me da mucha adrenalina y me seduce muchísimo, porque es llevar gente real a que se ficcionalice. Los conozco muchísimo y ellos me conocen a mí, ésto va a jugarme muy a favor, y por momentos me jugaba muy en contra, porque, de repente, me encontraba con que se me daban vuelta y me decían no, ésto no quiero, ésto no lo hago. Bueno, dale…