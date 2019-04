-Si no son muchachos y muchachas que están cerca del teatro, yo creo que el golpe emocional que reciben es exactamente igual que el que sintió mi generación viéndolo sobre un escenario. Él no envejece, nosotros envejecemos. Pero las juventudes compran sus libros, leen sus poemas. El público más allá de jóvenes y adultísimos, sigue respondiendo, abarrotando sus teatros. Su nombre sigue siendo mágico y la gente sabe que ahí hay un tesoro al que se tiene que acercar con el alma abierta. Tanto sea La casa de Bernarda Alba, o el Romancero o los Sonetos del amor oscuro. Cuánta juventud ha encontrado en esos poemas parte de sus vidas, de su manera de amar. Lorca es infinito y tiene infinitos prismas. Yo que me he acercado tanto a él, no he recorrido ni una centésima parte de todo lo que tiene para dar.