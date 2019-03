"A mí el médico me lo dijo con las mismas palabras que en la película: 'Tu mamá se va a morir'. Ahí tomé conciencia de lo que estaba ocurriendo con mi madre, Griselda –dice a Infobae Cultura Rath, que cuenta también, entonces, su propia historia–. 'Puta madre, se va a morir de verdad', me dije entonces. Ella murió en 2006, yo era un joven que se estaba emancipando, que atravesaba ese despegue, justamente, de mi madre. Griselda había tenido un cáncer durante nueve años pero la constatación de la cercanía de su muerte ocurrió poco tiempo antes de su muerte. Me quedó una sensación fuerte de vacío por no haber podido atajar antes esa situación. Entonces empecé a escribir esas sensaciones como una necesidad del duelo. Eso se fue desarrollando hasta la película".