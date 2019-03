La escritora había sido homenajeada con el nombramiento de "ciudadana ilustre" mediante una votación unánime a propuesta de los legisladores Inés Gorbea, Patricia Vischi, Leandro Halperin, Marcelo Guouman y Juan Nosiglia y en su discurso de agradecimiento agradeció su postulación. Y contó: "Uno de mis hijos me preguntó si podía averiguar quién había votado en contra. Le dije que no. Pero insistió tanto que le dije que hiciera lo que quisiera. Y después me dijo que había sido un voto por unanimidad. 'Y lo más notable es que el Frente de Izquierda, que suele abstenerse en estas votaciones, también votó a favor'. Así que les agradezco ese voto". El legislador Gabriel Solano, que se encontraba presente en el Salón Dorado, tomó nota del saludo. Gorbea junto al ministro de Cultura Enrique Avogadro, los periodistas María O'Donnell y Reynaldo Sietecase y el escritor Guillermo Martínez subieron al escenario y se ubicaron junto a Piñeiro en una mesa para decir unas palabras.