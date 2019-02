No soy ni kirchnerista ni peronista, pero la muerte de Héctor Timerman, me schoqueó, pero no como le ha sucedido a mucha gente de su espectro político. Nos conocíamos desde hace muchos años por tener amigos en común y habernos tratado socialmente. Sin embargo la última vez que nos encontramos, no fue en casa de amigos sino votando en el colegio Bayard de la calle Castex, en las elecciones legislativas —también habíamos coincidido en las elecciones anteriores—. Esa mañana estábamos mesa de por medio y me costó reconocerlo. Estaba muy flaco, camuflado con una gorra similar a las que usaba el Che, y con barba de varios días. Esperé a que terminara de votar, y me acerque a él. Lo abracé medio de costado, y después de su sorpresa al verme, se dio vuelta y me retribuyó el abrazo. Fue todo muy breve: