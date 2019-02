"La obra está hablada en un lenguaje inventado, así que eso puede resultar universal", dice un productor argentino frente a dos programadoras alemanas y uno estadounidense. Es parte de su estrategia para decir que el proyecto puede llevarse a cualquier país. En otra mesa de las instaladas en la Casa de la Lectura, en Villa Crespo, la directora e intérprete de una obra en la que la danza es protagonista enfatiza: "No tenemos escenografía". No será la única: son varios los productores y directores que acentúan esa característica de sus proyectos: no tener escenografía abarata cualquier traslado.