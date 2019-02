Welcome to the top of the world es el nombre de lo que hoy está expuesto. Son 33 imágenes retrata la particular terraza del la torre sur del desaparecido World Trade Center de Nueva York en 1996. Allí, Vaca estuvo y realizó este ensayo fotográfico. "Es un ícono del capitalismo, es algo impactante", dice al recordar aquel momento en que realizó su trabajo, uno de los más importantes de su carrera. "Es un relato documental tradicional, tipo ensayo lo que hice", agrega.