La literatura es literatura por la capacidad imaginativa que brinda el lenguaje. Leer una historia no es lo mismo que verla en la pantalla del cine. Hay un esfuerzo intelectual en el lector que, fruto de su atención, se retribuye de la mejor manera: leer nos hace, como decía Francis Bacon, personas completas. Ya lo mencionaba el propio Borges: "Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, yo me enorgullezco por lo que he leído".