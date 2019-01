La vida que te agenciaste contiene un cortometraje que el mismo director filmó en 1993, cuando estudiaba en la Escuela de Cine de Avellaneda. Debía filmar un documental y se le ocurrió registrar una competencia etílica en los bares de San Telmo. La carrera resultó un desastre: hubo varios detenidos por la policía y otros terminaron al borde del desmayo. Lo tituló Rally París Dakar. "Nunca me lo aprobaron, me decían que había filmado una borrachera con amigos. Y era eso, pero los amigos eran escritores y con el tiempo empezó a tener relevancia porque no hay mucho material fílmico de la movida poética de esa época", explica el poeta a Infobae Cultura.