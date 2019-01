Consultada en entrevistas, la directora dice que la madre no quiso testimoniar y que así fue consensuado. La película no menciona el tema, simplemente lo elude. Algo falla ahí, no se trata de una parte menor de la historia que se elimina completamente por el solo hecho de que hay un testimoniante que no quiere participar. (Algo parecido sucedía en M, la impactante película de Nicolás Prividera, que prescindía sin demasiadas explicaciones de la figura del padre contando un episodio que era un drama político, pero también familiar). La sensación de exposición total, de sinceridad sin restricciones se resiente y, más allá del secreto familiar, hay límites en lo que se puede relatar que multiplican los misterios. Hay zonas enormes del sufrimiento familiar que la película decide no explorar ni mencionar. Es cierto que no se puede hacer todo pero también que ignorarlo tajantemente resulta desconcertante.