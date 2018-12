Una película muy contemporánea. Fischerman había dirigido The players vs. Ángeles caídos, una película central del nuevo cine argentino de los setenta y que no esquivaba la actualidad política de aquella época. Tampoco la esquivaría La pieza de Franz. "Es que fue filmada en una esplendorosa contemporaneidad –dice Fernández–. Fue realizada cuando la asunción de Héctor Cámpora y los bombos del principio de la película dan cuenta de la época en la que fue filmada. Por otro lado, la sonata de Listz fue creada al ritmo de la escritura del Manifiesto Comunista de Karl Marx, por lo tanto, se inscribe en un ciclo".