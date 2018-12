Nos invitaron con generosidad por mil al último ensayo antes del concierto en el Luna Park de Kevin Johansen + The Nada, titulado Fin de Fiesta #10. Estacionamos sin problema a una cuadra del estudio. Villa Ortúzar aún sigue siendo Villa Ortúzar y no una variable palermitana de la especulación inmobiliaria, onda "Palermo Jumbo" o "Palermo Beyond" o "Palermortuzar".