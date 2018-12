¿Cómo afecta esta situación previa a Konstantinovsky? "¿Te soy honesta? Yo estoy pensando para adelante y ver qué se hace con las cosas que hay hoy. No tengo mucho que opinar al respecto", concluye sobre este tema. "La ley la creó a la CINAIN pero la ley nunca la terminó de implementar", explica sobre la situación que vive el organismo. Continúa: "En este momento no existe esa autonomía, porque no existe la CINAIN como lo marca la ley. Lo que estamos haciendo es ir hacia ese lugar, caminar los pasos para poder cumplir con la ley".