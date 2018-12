Workshop de animación

Talleres a cargo de Hanne Pedersen (directora de Animation Learning Lab, The Animation Workshop (TAW) – Lab de VIA University College). The Animation Workshop (TAW) se encuentra en Viborg, Dinamarca. Es parte de la Escuela de Negocios, Tecnología e Industrias Creativas de VIA University College y tiene amplia experiencia en las áreas de educación, cultura, comunicación y desarrollo empresarial. Hanne es precursora en la utilización de la animación como herramienta para el aprendizaje, actividad que lleva a cabo en Animated Learning Lab (ALL), centrado en introducir la animación en el sistema educativo como una herramienta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje.

En DN se llevarán a cabo dos talleres distintos, uno enfocado a niños y otro a docentes. Con los primeros se utilizará la animación para estimular la enseñanza sobre un tema determinado a elegir mientras que a los segundos se les enseñará un método de Animation Learning Lab para que pueda utilizar la animación como recurso para potenciar la enseñanza a los alumnos.

Centro Cultural Recoleta: miércoles 5 al viernes 7 de diciembre, de 9 a 15 hs