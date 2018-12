– ¡Ojalá yo pudiera hacer las cosas que hacía Cecil B. De Mille! A mí me encantaría hacer el Sansón y Dalila de De Mille. No tengo ni los medios, ni el tiempo, ni el talento. Pero yo me planteo: si el teatro que hacemos nosotros es teatro del vivo, si nosotros tenemos que hacer algo que no podemos corregir en el momento, ¿por qué insisten en que sea cinematográfico, cuando el cine usa todo un sistema de montaje totalmente distinto que permite recrear, trucar, reproducir? La lógica de la ópera es completamente diferente. A mí me preocupan esos malos espectáculos donde no pasa nada y se recurre a un montón de efectos técnicos, audiovisuales, como para distraer al público del aburrimiento. Entonces la gente mira "la película" y es como si escucharas la radio viendo algo. La tecnología tiene que estar al servicio de una idea, no puede estar para distraerte… ¡Para eso, miro una película!