Se cumplió el oráculo, ser su mamá me cambió la vida. Mi primera (y única) hija mujer. Pero no lo reduzco a una cuestión de género. Menos con ella, que con diecisiete años milita hoy con fuerza en busca de una sociedad que no mire en forma binaria a sus integrantes. Aunque es cierto que algo de la paridad se jugó allí. Una par semejante y distinta a la vez. Por momentos un espejo complicado. De esos que aumentan con maldad nuestros rasgos ocultos. Esos que anulan el truco de la presbicia y exhiben impúdicos las arrugas de una cara que parece ajena.