"Siempre vamos a creer en la cuestión porque justamente nos dijeron que no había que creer en esto. Siempre vamos a creer que está buenísimo el proyecto porque nos dijeron que había que dedicarse a otra cosa. Nos vamos a dedicar a esto porque todos tuvimos una suegra o un suegro que se preguntaba ¿qué hacés con este vago que escribe? Y además porque queremos darle un espacio a la estrategia editorial donde el librero respete que hay alguien de fondo, autores y editores, que pensaron sus libros a partir de cierto criterio específico, que no hay que mezclar todo con todo, que cada cosa tiene sentido como obra misma. No solo el autor tiene obra: la editorial tiene obra, la librería tiene obra. Y recomendar con la pasión con la que recomendamos libros en cualquier lado: en una red social, en una mesa de café, en una fiesta a las cuatro de la mañana. No podemos evitar recomendar libros. Estamos obsesionados por el tema", en forma coral explican Ana López, Silvio Sanantonio y Luis Mey, en la puerta de la librería que acaban de inaugurar.