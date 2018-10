BS: Es que no fue así. Estuve en ese acto, duró tres horas, y cuando me invitaron les dije a las personas que me llamaron: "Miren, ustedes estuvieron alrededor de David en los últimos tiempos, yo simplemente escribí una necrológica, no quiero ir a apropiarme ni siquiera de una porción de ese acto", y me respondieron: "No, tenés que venir". Fui y no fue un acto kirchnerista. Y el cadáver no estaba, el cadáver ya estaba en Monte. Fue el único intelectual de los últimos que murieron que no fue velado en la Biblioteca Nacional. Por supuesto, en ese acto estaban los que habían sido los sostenes de David. David quería fundar una revista que se llamara Rodolfo. David había hecho una reivindicación de Walsh que entraba en sintonía conla reivindicación extrema que hace el kirchnerismo de Walsh, que fue un gran escritor asesinado por la dictadura pero… Sí, David tenía esos nexos. Y el dolor que tenía la gente que estaba allí era el dolor de no haber podido hacer ese velorio que tuvieron todos los intelectuales que fueron muriendo en estos años.