En 2012, el bajista de Pink Floyd salió de gira para recrear en su totalidad el álbum The Wall y llenó nueve veces el estadio de River. Seis años más tarde, regresa a la Argentina en el marco del tour Us + Them, en donde repasa los clásicos de su antigua banda y presenta en vivo las canciones de su primer disco con material inédito desde 1992, el recomendado Is This The Life We Really Want?, que salió en 2017.