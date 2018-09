Cómo no sentir que vivimos en la era del mal si en este barrio global y deshilachado muchos pobres aún defienden políticas diseñadas para arruinarlos, y todavía hay mujeres que se burlan de la energía feminista transformadora en vez de apropiárselas, entre tantas otras contradicciones. Pero no todo es oscura pesadilla, porque existen líneas de fuga capaces de rescatarnos del pesimismo respecto al porvenir; por ejemplo: imaginar alternativas, crear nuevas ideas y deseos, pensar lo que no existe.