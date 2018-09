-En el sentido que hoy tiene una primacía el libro digital, ¿el ebook?

-No, ahí te empiezo a aclarar, cuando vos me decís el ebook estás hablando del formato que puede ser impreso o digital, no de la forma de venta, de llegada o de encontrarlo. Hasta hace poco todos hemos vivido que la forma más normal de encontrar un libro era ir a una librería, o recibirlo de alguien que lo compró en una librería. Hoy la comercialización del libro, la distribución, la organización de esta llegada, esta red logística de llegada a los lectores de alguna forma agrega a la librería. No estoy decretando la muerte de la librería, pero agrega unas posibilidades nuevas que están cada vez creciendo más y siendo la forma que las personas eligen. Por ejemplo, Mercado Libre en Latinoamérica, para no hablar de Amazon, que sabemos lo que es Amazon y en Argentina no tenemos Amazon, pero tenemos uno de los servicios que da Amazon que es el Amazon Marketplace. Bueno, un canal es Mercado Libre, las librerías cada vez más están poniendo un sitio en Mercado Libre, las editoriales están poniendo un sitio allí. Mercado Libre está haciendo todo tipo de acuerdos con gestión logística: hoy los kioscos de la argentina pueden entregar un paquete que no sea necesariamente un diario o una revista. Todas estas cosas que te digo solamente pasan en la Argentina. Esto, escuchado de versiones de distintas novedades que están surgiendo en Brasil, en Chile, en España, en Alemania, en Estados Unidos es muy enriquecedor. El mensaje fue, y no es un slogan, que el futuro lo estamos viviendo hoy.