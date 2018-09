Como autora me distraigo de todo eso. Intento no ser complaciente con los chicos. A veces me parece que escribo para ellos para explicar lo complicado que es ser adulta. Lejos estoy de creer que los entiendo y que, a partir de ello, puedo crear estos mundos paralelos donde el lenguaje manda. No creo entender tanto pero sí me dan ganas de contarles lo que es estar de este lado, y me parece que a ellos les interesa y les da mucha gracia compartirlo.